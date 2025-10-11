Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 12 de octubre, la temperatura rondará entre 4 y 13;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 12 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:41 y se pone a las 20:07.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Adiós a Pupy. La última elefanta del Ecoparque porteño murió en Brasil a los 176 días de haber sido liberada
- 3
La Cámara Nacional Electoral definió que Santilli encabece la lista de LLA en la Provincia
- 4
Quién era Matías Travizano, el físico y emprendedor clave para lograr la inversión de US$25.000 millones de OpenAI