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Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 13 de abril, la temperatura rondará entre 9 y 15; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 13 de abril
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 13 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 13 de abril el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:17 y se pone a las 18:57.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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