Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 13 de octubre, la temperatura rondará entre 6 y 13;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 13 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:39 y se pone a las 20:08.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
