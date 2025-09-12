LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 14;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 13 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 13 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 13 de septiembre el cielo estará con lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:48 y se pone a las 19:19.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hay que hacer ante nevadas extremas

Ante una caída de nieve con acumulación en superficie se deben tomar algunas medidas preventivas para evitar accidentes y preservar la vida de las personas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realiza las siguientes recomendaciones para los casos extremos de nevadas:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Utilizar ropa adecuada para bajas temperaturas.
  • Prever una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar el hogar. Antes de ello, cortar el suministro eléctrico y el gas.
  • Mantenerse informado y conocer los lugares de evacuación.
  • Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
  • En caso de viajar en auto, permanecer en el vehículo y no intentar caminar para alejarse del temporal.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Fito Páez estalló contra el público durante un show en Perú
    1

    Fito Páez estalló contra el público durante un show en Perú

  2. Falleció María Elena Usonis, la madre de Axel Blumberg
    2

    Falleció María Elena Usonis, la madre de Axel Blumberg

  3. ¿Cuándo debo podar el limonero de mi casa?
    3

    ¿Cuándo debo podar el limonero de mi casa?

  4. El español que compró un bodegón hace 55 años y lo convirtió en un éxito
    4

    El español que compró un bodegón hace 55 años y lo convirtió en un éxito

Cargando banners ...