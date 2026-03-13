Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de marzo, la temperatura rondará entre 7 y 16; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 14 de marzo el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:27 y se pone a las 20:05.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
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