Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de marzo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 14 de marzo el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:27 y se pone a las 20:05.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..