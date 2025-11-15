Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:35 y se pone a las 21:10.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..