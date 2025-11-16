LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 17 de noviembre, la temperatura rondará entre 6 y 13;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 17 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 17 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 70 y 78 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:34 y se pone a las 21:11.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 60 y 69 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 70 y 78 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

