Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de febrero, la temperatura rondará entre 7 y 15;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 18 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 18 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:43 y se pone a las 20:57.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

