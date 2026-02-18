Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 19 de febrero, la temperatura rondará entre 12 y 19;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 19 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:45 y se pone a las 20:55.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
Donald: de sus últimos problemas de salud a sus ganas de seguir cantando y el flechazo que sintió por su mujer
- 2
Stellantis frena la producción en su fábrica de Buenos Aires
- 3
Así aterrizó el Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que tuvo una emergencia cuando volaba hacia Europa
- 4
Milei avaló una ola de ataques de tuiteros libertarios contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate