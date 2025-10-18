LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de octubre, la temperatura rondará entre 10 y 21;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 19 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:26 y se pone a las 20:19.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

