Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 22 de noviembre, la temperatura rondará entre 7 y 19;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:27 y se pone a las 21:20.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
