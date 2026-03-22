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Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de marzo, la temperatura rondará entre 6 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 23 de marzo
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 23 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 23 de marzo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:42 y se pone a las 19:45.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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