Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de enero, la temperatura rondará entre 12 y 24;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 24 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 24 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:57 y se pone a las 21:40.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

