Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de enero, la temperatura rondará entre 12 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 24 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:57 y se pone a las 21:40.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
“Compran de todo”: El boom inmobiliario argentino en Florianópolis, entre departamentos de lujo y monoambientes
- 2
Alpine se subió a un crucero para salir a flote, pero Briatore miró fijo a Colapinto y Gasly: “No hay excusas”
- 3
La ambiciosa apuesta de Netflix que, para tristeza de sus fans, no tendrá segunda temporada
- 4
Un preso condenado a perpetua por un femicidio salió en libertad condicional y apuñaló a una nena de 10 años