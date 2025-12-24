LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de diciembre, la temperatura rondará entre 8 y 18;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 25 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 25 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 25 de diciembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:17 y se pone a las 21:56.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Un comerciante se resistió a los tiros de un intento de robo y mató a dos delincuentes
    1

    Mar del Plata: un comerciante se resistió a los tiros de un intento de robo y mató a dos delincuentes

  2. Los once beneficiarios que cobraron en un mes el equivalente a 375 haberes mínimos con bono
    2

    Jubilaciones de privilegio: once beneficiarios cobraron en noviembre el equivalente a 375 haberes mínimos con bono

  3. Descubrieron cuál era la edad real de la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito y se quedaron sin palabras
    3

    Descubrieron cuál era la edad real de la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito y se quedaron sin palabras

  4. Las razones que podrían explicar por qué se inundó y colapsó ayer la Panamericana
    4

    Las razones que podrían explicar por qué se inundó y colapsó ayer la Panamericana

Cargando banners ...