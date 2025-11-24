LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 25 de noviembre, la temperatura rondará entre 8 y 12;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 25 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 25 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 25 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:24 y se pone a las 21:25.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El llamativo posteo de Verón, con una indirecta a la AFA: "Fiel a la mística"
    1

    La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”

  2. Ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
    2

    Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

  3. El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
    3

    El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura

  4. Qué nuevos gastos podrían declararse para aliviar el monto del impuesto
    4

    Impuesto a las ganancias: qué gastos podrían declararse para aliviar la carga fiscal

Cargando banners ...