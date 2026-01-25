LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 26 de enero, la temperatura rondará entre 7 y 21;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 26 de enero.
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 26 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 26 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:00 y se pone a las 21:37.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La sorpresiva ausencia de Gladys, el montaje que nunca fue y un llamado de atención a Milei
    1

    A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas: la ausencia de Gladys, el montaje que nunca fue y un mensaje para Milei

  2. El resultado de una licitación sacude el tablero empresario argentino
    2

    El resultado de una licitación sacude el tablero empresario argentino

  3. Hay alerta amarilla por calor extremo en la Ciudad y el conurbano bonaerense: máxima de 34 grados
    3

    Hay alerta amarilla por tormentas, vientos y altas temperaturas para este domingo 25 de enero: las provincias afectadas

  4. La zona con proyectos en la que los departamentos se venden a millones de dólares
    4

    Punta del Este: La zona con proyectos en la que los departamentos se venden a millones de dólares