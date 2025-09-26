Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:42.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..