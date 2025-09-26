Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 16;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:42.
Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI: una minera invertirá US$2700 millones en San Juan
- 2
“Aumentará un 327% en dos años”: la nueva herramienta de inteligencia artificial que promete revolucionar el trabajo
- 3
La Justicia confirmó que Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones en la demanda civil por Vialidad
- 4
Fin del “rulo”: las razones por las que el Gobierno decidió poner restricciones sobre el dólar