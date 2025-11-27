LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 28 de noviembre, la temperatura rondará entre 8 y 16;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 28 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 28 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:21 y se pone a las 21:30.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

