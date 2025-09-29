LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 29 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 12;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 29 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 29 de septiembre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 19:47.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

