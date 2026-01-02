LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 3 de enero, la temperatura rondará entre 10 y 23;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 3 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 3 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:25 y se pone a las 21:57.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

