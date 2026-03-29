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Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 30 de marzo, la temperatura rondará entre 9 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 30 de marzo
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 30 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 30 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:54 y se pone a las 19:29.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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