Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 30 de noviembre, la temperatura rondará entre 6 y 20;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 30 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 30 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:19 y se pone a las 21:33.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

