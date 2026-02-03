LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de febrero, la temperatura rondará entre 6 y 16;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 4 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 4 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 21:24.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

