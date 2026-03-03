LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de marzo, la temperatura rondará entre 7 y 12;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 4 de marzo.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 4 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 20:27.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 60 y 69 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

