Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 11; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 4 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:55 y se pone a las 20:46.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con lluvia débil y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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