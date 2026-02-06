LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de febrero, la temperatura rondará entre 11 y 16;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 7 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 7 de febrero el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 21:18.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

