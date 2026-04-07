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Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 8 de abril, la temperatura rondará entre 6 y 16; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 8 de abril
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 8 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 8 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:09 y se pone a las 19:08.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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