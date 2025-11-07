LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de noviembre, la temperatura rondará entre 7 y 18;

El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 8 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:47 y se pone a las 20:55.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

