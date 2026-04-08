Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de abril de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 9 de abril el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:10 y se pone a las 19:06.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..