Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 10 de enero, la temperatura rondará entre 19 y 28;

El pronóstico del tiempo para Ceres para el 10 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 10 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 20:13.

Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

