LA NACION

Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Ceres para el 13 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Ceres para el 13 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 13 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 18:59.

Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El español que compró un bodegón hace 55 años y lo convirtió en un éxito
    1

    El español que compró un bodegón hace 55 años y lo convirtió en un éxito

  2. ¿Cuándo debo podar el limonero de mi casa?
    2

    ¿Cuándo debo podar el limonero de mi casa?

  3. Se conocieron los detalles de cómo se repartirá la herencia de Armani
    3

    La muerte de Giorgio Armani: se conocieron los detalles de cómo se repartirá la herencia

  4. Por primera vez, la Comisión Bicameral rechazó el Plan de Inteligencia Nacional
    4

    Por primera vez, la Comisión Bicameral rechazó el Plan de Inteligencia Nacional

Cargando banners ...