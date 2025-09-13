LA NACION

Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de septiembre, la temperatura rondará entre 16 y 27;

El pronóstico del tiempo para Ceres para el 14 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 14 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 18:59.

Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

