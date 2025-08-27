Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:28 y se pone a las 18:50.
Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
