Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 3 de noviembre, la temperatura rondará entre 18 y 32;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 3 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:12 y se pone a las 19:31.
Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
