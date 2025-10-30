LA NACION

Clima en Ceres hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 31 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 27;

El pronóstico del tiempo para Ceres para el 31 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ceres, indica que hoy 31 de octubre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ceres se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:15 y se pone a las 19:29.

Pronóstico del tiempo en Ceres para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

