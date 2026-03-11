LA NACION

Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de marzo, la temperatura rondará entre 18 y 30; descartan lluvias durante la jornada

El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 12 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 12 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:00 y se pone a las 19:25.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
