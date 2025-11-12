LA NACION

Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 13 de noviembre, la temperatura rondará entre 17 y 29;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 13 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 13 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:57 y se pone a las 19:37.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

