Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de marzo, la temperatura rondará entre 20 y 29; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 14 de marzo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:01 y se pone a las 19:23.
Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
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