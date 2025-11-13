LA NACION

Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 14 de noviembre, la temperatura rondará entre 17 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 14 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 14 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:57 y se pone a las 19:38.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

