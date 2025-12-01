LA NACION

Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de diciembre, la temperatura rondará entre 21 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 2 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 2 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:50 y se pone a las 19:54.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

