Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 96 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 18:39.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..