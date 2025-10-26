LA NACION

Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 19;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 27 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:11 y se pone a las 19:23.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

