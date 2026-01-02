LA NACION

Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 3 de enero, la temperatura rondará entre 16 y 32;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 3 de enero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 3 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 3 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:02 y se pone a las 20:12.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Con la mira en 2027, mezclará relax, gestión y política para alimentar su perfil opositor a Milei
    1

    El verano de Kicillof: con la mira en 2027, mezclará relax, gestión y política para alimentar su perfil opositor a Milei

  2. Mientras la investigación sobre AFA crece, los futbolistas de la selección toman distancia: menos truco, menos mates
    2

    Menos truco, menos mates: los futbolistas de la selección toman distancia, mientras la investigación sobre AFA crece

  3. El inesperado protagonista de la guerra comercial entre EE.UU. y China
    3

    Cómo México capitalizó la guerra comercial entre EE.UU. y China

  4. El presunto testaferro de la quinta de Pilar tenía una tarjeta de la AFA: gastaba $50 millones por mes
    4

    El presunto testaferro de la quinta de Pilar tenía una tarjeta corporativa de la AFA con gastos de $50 millones por mes

Cargando banners ...