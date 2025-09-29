Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:43 y se pone a las 19:04.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..