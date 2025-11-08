LA NACION

Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 9 de noviembre, la temperatura rondará entre 15 y 27;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 9 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 9 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:00 y se pone a las 19:34.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

