Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 9 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Santa Fe para el 9 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 9 de octubre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:31 y se pone a las 19:10.

Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

