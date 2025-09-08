Clima en ciudad de Santa Fe hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 9 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 23;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Fe, indica que hoy 9 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Fe se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:10 y se pone a las 18:51.
Pronóstico del tiempo en Santa Fe para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
