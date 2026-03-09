Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de marzo, la temperatura rondará entre 19 y 29; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 10 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:54 y se pone a las 19:21.
Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
