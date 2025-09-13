Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 14 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 18:49.

Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..