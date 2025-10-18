LA NACION

Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 26;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 19 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:16 y se pone a las 19:08.

Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
